Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria

Dopo la salvezza conquistata ai playout lo scorso anno con la Salernitana, la Sampdoria ha sofferto tantissimo nella prima parte della stagione, quando era stabilmente all'ultimo posto in classifica. L'esonero di Donati e il successivo arrivo della coppia Gregucci-Foti ha cambiato un po' le cose ed i blucerchiati hanno chiuso il 2025 fuori dalla zona playout: Di seguito il meglio e il peggio della rosa ligure nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

In una stagione fatta di alti e bassi, la Sampdoria può comunque aggrapparsi ad alcune individualità che stanno garantendo rendimento e personalità. In testa c’è Pafundi seguito dal peso offensivo di Coda. Bene anche Ghidotti tra i pali, con Abildgaard e Depaoli che completano il gruppo dei più affidabili.

1. Pafundi (Sampdoria) 6.13 (12)

2. Coda (Sampdoria) 6.03 (17)

3. Ghidotti (Sampdoria) 5.97 (16)

4. Abildgaard (Sampdoria) 5.92 (13)

5. Depaoli (Sampdoria) 5.75 (14)

FLOP 5

Sono invece diversi gli elementi che stanno vivendo una stagione particolarmente complicata. Cherubini è il fanalino di coda per media voto, seguito da Riccio e Venuti che non hanno trovato continuità. Chiudono Cuni e Henderson, anche loro al di sotto delle aspettative in termini di rendimento.

1. Cherubini (Sampdoria) 5.28 (16)

2. Riccio (Sampdoria) 5.38 (13)

3. Venuti (Sampdoria) 5.44 (16)

4. Cuni (Sampdoria) 5.50 (12)

5. Henderson (Sampdoria) 5.59 (17)