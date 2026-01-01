Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria

Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della SampdoriaTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:00Serie B
Daniel Uccellieri

Dopo la salvezza conquistata ai playout lo scorso anno con la Salernitana, la Sampdoria ha sofferto tantissimo nella prima parte della stagione, quando era stabilmente all'ultimo posto in classifica. L'esonero di Donati e il successivo arrivo della coppia Gregucci-Foti ha cambiato un po' le cose ed i blucerchiati hanno chiuso il 2025 fuori dalla zona playout: Di seguito il meglio e il peggio della rosa ligure nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5
In una stagione fatta di alti e bassi, la Sampdoria può comunque aggrapparsi ad alcune individualità che stanno garantendo rendimento e personalità. In testa c’è Pafundi seguito dal peso offensivo di Coda. Bene anche Ghidotti tra i pali, con Abildgaard e Depaoli che completano il gruppo dei più affidabili.

1. Pafundi (Sampdoria) 6.13 (12)
2. Coda (Sampdoria) 6.03 (17)
3. Ghidotti (Sampdoria) 5.97 (16)
4. Abildgaard (Sampdoria) 5.92 (13)
5. Depaoli (Sampdoria) 5.75 (14)

FLOP 5
Sono invece diversi gli elementi che stanno vivendo una stagione particolarmente complicata. Cherubini è il fanalino di coda per media voto, seguito da Riccio e Venuti che non hanno trovato continuità. Chiudono Cuni e Henderson, anche loro al di sotto delle aspettative in termini di rendimento.

1. Cherubini (Sampdoria) 5.28 (16)
2. Riccio (Sampdoria) 5.38 (13)
3. Venuti (Sampdoria) 5.44 (16)
4. Cuni (Sampdoria) 5.50 (12)
5. Henderson (Sampdoria) 5.59 (17)

Articoli correlati
Brunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento Brunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento
Georgiou: "Sampdoria, Mitoglou molto forte nel gioco aereo" Georgiou: "Sampdoria, Mitoglou molto forte nel gioco aereo"
Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"... Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"
Altre notizie Serie B
Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria
Serie B, da Reinhart a Rover: ecco la top e flop della Reggiana Serie B, da Reinhart a Rover: ecco la top e flop della Reggiana
Brunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento TMWBrunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento
Serie B, da Desplanches a Corbo: ecco la top e flop del Pescara Serie B, da Desplanches a Corbo: ecco la top e flop del Pescara
Serie B, da Joronen e Pohjanpalo a Diakité: ecco la top e flop del Palermo Serie B, da Joronen e Pohjanpalo a Diakité: ecco la top e flop del Palermo
Serie B, da Fortin a Ghiglione: ecco la top e flop del Padova Serie B, da Fortin a Ghiglione: ecco la top e flop del Padova
Serie B, da Keita Baldé a Ciurria: ecco la top e flop del Mantova Serie B, da Keita Baldé a Ciurria: ecco la top e flop del Mantova
Serie B, dal marziano Massolin a Di Mariano: ecco la top e flop del Modena Serie B, dal marziano Massolin a Di Mariano: ecco la top e flop del Modena
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
3 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
4 Christian Recalcati su Cancelo all'Inter: "Ecco cosa manca per chiudere"
5 L'Atalanta ha solo due giocatori in scadenza, ma uno è un leader. Musah vale altri 26 milioni?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
Immagine top news n.1 Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
Immagine top news n.2 Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Immagine top news n.3 Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"
Immagine top news n.4 Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora Elimoghale
Immagine top news n.5 Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"
Immagine top news n.6 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
Immagine top news n.7 Il Milan temporeggia per il prestito di Disasi. C'è anche la Roma: pista concreta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 I profondissimi dubbi su Dybala e Pellegrini, la fretta su Celik: Roma, il punto sulle scadenze
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
Immagine news Serie A n.3 Il Pisa non può più sbagliare: le gare durante il mercato sono decisive. Gilardino trema
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euro
Immagine news Serie A n.5 Bologna, nuova tappa per Joaquin Sosa: è del Colo Colo
Immagine news Serie A n.6 Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, da Pafundi e Coda a Cherubini: ecco la top e flop della Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Serie B, da Reinhart a Rover: ecco la top e flop della Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Brunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento
Immagine news Serie B n.4 Serie B, da Desplanches a Corbo: ecco la top e flop del Pescara
Immagine news Serie B n.5 Serie B, da Joronen e Pohjanpalo a Diakité: ecco la top e flop del Palermo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, da Fortin a Ghiglione: ecco la top e flop del Padova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Berra è il rinforzo in difesa: stamani si è allenato, domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Minadeo: “Siamo orgogliosi del percorso. Playoff obiettivo dichiarato”
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…