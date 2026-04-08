Kean dà forfait, rientrano in due: i convocati di Vanoli per Crystal Palace-Fiorentina

Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di Conference League di domani che attende la sua Fiorentina sul campo del Crystal Palace, valevole per l'andata dei quarti di finale della terza competizione europea per club.

Ci sono due rientri da segnalare, rispetto alla partita di sabato a Verona, e sono quelli di due pezzi importanti nello scacchiere della Fiorentina come il centrocampista goleador Rolando Mandragora e il terzino Dodo.

Per due giocatori che rientrano, però, c'è anche un Moise Kean che deve alzare bandiera bianca e dare forfait per la trasferta in terra londinese. Oltre al centravanti viola, ancora assenti anche gli altri infortunati recenti Parisi, Fortini e Solomon. Fuori anche coloro che non sono stati inclusi nella lista UEFA: Lezzerini, Rugani e Brescianini.

CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA, I CONVOCATI DI VANOLI

Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli.

Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.

Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Puzzoli.