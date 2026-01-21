Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Dopo il deposito del contratto presso la Lega B arriva anche il comunicato del Mantova sull'acquisto del difensore centrale mancino Chrysopoulos. Come anticipato il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato:
"Konstantinos Chrysopoulos è un nuovo calciatore del Mantova. Il difensore greco, classe 2003, arriva dall’ AEK Atene in prestito con opzione di riscatto.
Konstantinos vestirà la maglia numero 5".
