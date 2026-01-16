TMW
Un greco per la difesa del Mantova: in arrivo il mancino Chrysopoulos dall'AEK Atene
TUTTO mercato WEB
Parlerà greco il prossimo rinforzo del Mantova per la sua retroguardia. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club virgiliano avrebbe infatti trovato l’accordo con l’AEK Atene per il centrale mancino Konstantinos Chrysopoulos, classe 2003 che in questa stagione ha trovato poco spazio con i gialloneri disputando appena tre gare, con una rete all’attivo.
Il giocatore, che ha vestito in passato anche le maglie di Olympiacos e Aris Salonicco a livello giovanile e quella dell’Anorhosis a Cipro (26 gare e due gol), arriverà in prestito con diritto di riscatto.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile