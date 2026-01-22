Mantova, ecco Konstantinos Chrysopoulos: arriva in prestito con diritto dall'AEK
Volto nuovo per il Mantova di Francesco Modesto. Ecco la nota ufficiale appena diffusa:
Konstantinos Chrysopoulos è un nuovo calciatore del Mantova. Il difensore greco, classe 2003, arriva dall’Aek Atene con la formula del prestito con opzione di riscatto.
Konstantinos vestirà la maglia numero 5.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
