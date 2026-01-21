Ufficiale
Mantova, innesto greco per la difesa: depositato il contratto di Chrysopoulos
Il Mantova ha rinforzato la propria difesa andando a pescare in Grecia e più precisamente nelle fila dell’AEK Atene. Come si legge sul sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato il club virgiliano ha depositato il contratto di Konstantinos Chrysopoulos, centrale mancino classe 2003 che in questa stagione aveva giocato poco con i gialloneri mettendo assieme tre presenze con un gol. Il greco arriva a titolo temporaneo e solo il comunicato del club lombardo ci dirà se sarà con diritto di riscatto o meno.
Il giocatore, che ha vestito in passato anche le maglie di Olympiacos e Aris Salonicco a livello giovanile e quella dell’Anorhosis a Cipro (26 gare e due gol).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
