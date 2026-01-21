Ufficiale Mantova, innesto greco per la difesa: depositato il contratto di Chrysopoulos

Il Mantova ha rinforzato la propria difesa andando a pescare in Grecia e più precisamente nelle fila dell’AEK Atene. Come si legge sul sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato il club virgiliano ha depositato il contratto di Konstantinos Chrysopoulos, centrale mancino classe 2003 che in questa stagione aveva giocato poco con i gialloneri mettendo assieme tre presenze con un gol. Il greco arriva a titolo temporaneo e solo il comunicato del club lombardo ci dirà se sarà con diritto di riscatto o meno.

Il giocatore, che ha vestito in passato anche le maglie di Olympiacos e Aris Salonicco a livello giovanile e quella dell’Anorhosis a Cipro (26 gare e due gol).