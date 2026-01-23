Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"

Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"TUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:25Serie B
Tommaso Maschio

“È sempre difficile parlare del mercato alla viglia delle partite, ma la società sta lavorando bene con gli innesti giusti che avranno modo e tempo di aiutarci e mettere in mostra il proprio valore”. Il tecnico del Mantova Francesco Modesto parla così alla viglia della sfida contro il Venezia soffermandosi sugli innesti arrivati in queste settimane: “Ci stiamo dando dentro per inserire questi nuovi giocatori al più presto e tutto il gruppo mi sta dando la massima disponibilità. Chi è arrivato, comunque, proviene da campionati importanti, anche se poco conosciuti. Tocca a tutti noi farli integrare subito, facendogli capire cosa vuol dire giocare in serie B".

Spazio poi agli avversari di turno: “Siamo concentrati perché è una sfida molto importante, i ragazzi stanno recependo bene i dettami tattici e hanno grande voglia come hanno dimostrato nelle partite affrontare fino a questo momento. - prosegue Modesto come riporta Tuttomantova.it - Il Venezia merita rispetto, dovremo tirar fuori oltre il 100% di quello che abbiamo dentro perché viene da dieci gare senza sconfitte e hanno una rosa di qualità, completa e fisica. In panchina poi c’è Stroppa che è un allenatore di grandissima esperienza che conosce molto bene questa categoria avendola vinta più volte. Sono fra le favorite per la promozione”.

Modesto infine si concentra sul fattore casalingo: “Dobbiamo essere pronti a dare fastidio ai nostri avversari curando i minimi particolari in entrambe le fasi. Scenderemo in campo con intensità, aggressività ed entusiasmo oltre che con il coraggio giusto per raggiungere il nostro obiettivo, Tifosi? Abbiamo bisogno del loro supporto". 

Articoli correlati
Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"... Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"
Mantova, Modesto: "Padova forte e imprevedibile, dobbiamo curare ogni dettaglio" Mantova, Modesto: "Padova forte e imprevedibile, dobbiamo curare ogni dettaglio"
Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine" Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Altre notizie Serie B
Spezia, domani un minuti di silenzio in memoria di Ababoud. Il ragazzo ucciso al... Spezia, domani un minuti di silenzio in memoria di Ababoud. Il ragazzo ucciso al Chiodo
Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro
Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"... Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"
Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati... Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e Sassi
Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"... Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"
Biraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in... UfficialeBiraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in Turchia
Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il... Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
4 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.1 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine top news n.2 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Immagine top news n.3 Juventus-En Nesyri, incontro in mattinata. Si attende il sì, c'è accordo con il Fenerbahce
Immagine top news n.4 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.5 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.6 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.7 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"
Immagine news Serie A n.2 Damiani promuove Giovane al Napoli: "E' un ottimo acquisto. Mi piace molto"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Lucca saluta: si trasferisce al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie A n.5 Gol, plusvalenza e contropartita: che affare ha fatto il Besiktas con Tammy Abraham
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli pensa anche al futuro: per l'estate obiettivo Maxi Perrone del Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara riabbraccia Bettella: arriva a titolo definitivo dal Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e Sassi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Virtus Entella, i convocati di Abate: out Piscopo, torna Gabrielloni
Immagine news Serie B n.5 Porte chiude al Menti, Abate: "Sconfitta per il calcio. È un duro colpo per Castellammare"
Immagine news Serie B n.6 Biraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in Turchia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, trovato l'erede di Bruzzaniti: in arrivo Spina dal Gubbio
Immagine news Serie C n.2 Catania, un rinforzo in difesa per mister Toscano: arriva Cargnelutti dal Crotone
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?