Mantova, Modesto: "I nuovi provengono da campionati importanti. Si faranno valere"

“È sempre difficile parlare del mercato alla viglia delle partite, ma la società sta lavorando bene con gli innesti giusti che avranno modo e tempo di aiutarci e mettere in mostra il proprio valore”. Il tecnico del Mantova Francesco Modesto parla così alla viglia della sfida contro il Venezia soffermandosi sugli innesti arrivati in queste settimane: “Ci stiamo dando dentro per inserire questi nuovi giocatori al più presto e tutto il gruppo mi sta dando la massima disponibilità. Chi è arrivato, comunque, proviene da campionati importanti, anche se poco conosciuti. Tocca a tutti noi farli integrare subito, facendogli capire cosa vuol dire giocare in serie B".

Spazio poi agli avversari di turno: “Siamo concentrati perché è una sfida molto importante, i ragazzi stanno recependo bene i dettami tattici e hanno grande voglia come hanno dimostrato nelle partite affrontare fino a questo momento. - prosegue Modesto come riporta Tuttomantova.it - Il Venezia merita rispetto, dovremo tirar fuori oltre il 100% di quello che abbiamo dentro perché viene da dieci gare senza sconfitte e hanno una rosa di qualità, completa e fisica. In panchina poi c’è Stroppa che è un allenatore di grandissima esperienza che conosce molto bene questa categoria avendola vinta più volte. Sono fra le favorite per la promozione”.

Modesto infine si concentra sul fattore casalingo: “Dobbiamo essere pronti a dare fastidio ai nostri avversari curando i minimi particolari in entrambe le fasi. Scenderemo in campo con intensità, aggressività ed entusiasmo oltre che con il coraggio giusto per raggiungere il nostro obiettivo, Tifosi? Abbiamo bisogno del loro supporto".