Mantova, Modesto: "Grande personalità, vittoria non semplice"

Il tecnico del Mantova Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia vinta per 2-0. Di seguito le sue parole riportate da Mantova 1911 Channel:

"L'episodio è girato dalla parte nostra, ma ce lo siamo andati pure a cercare, penso, perché comunque la partita è iniziata bene. Grande personalità da parte dei ragazzi rispetto alla partita con la Carrarese in casa, dove c'era molta più tensione. La partita è totalmente diversa, sapevamo che l'avversario era la Juve Stabia, gli abbiamo chiuso, secondo me, tante situazioni, in cui loro sono molto bravi. I ragazzi oggi hanno fatto una prestazione molto bella, sia a livello tecnico che tattico, su tutti i punti di vista, quindi, non era semplice perché è una vittoria che è un passo in più per quello che noi dobbiamo fare da qua fino alla fine".