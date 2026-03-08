Serie B, Mantova-Juve Stabia: Modesto insegue i tre punti, emergenza per Abate

Una partita troppo importante, specie per il Mantova che al Martelli dovrà fare bottino pieno per alimentare le speranze salvezza. Ma non sarà una gara semplice, di contro arriva la Juve Stabia di Ignazio Abate che naviga in zona playoff ed è uno degli avversari più difficili da affrontare. Sarà una partita che vale tanto per i virgiliani per aumentare il distacco dalla salvezza diretta soprattutto dopo l'ultima giornata dove la squadra di Francesco Modesto si è dovuta arrendere al Palermo di Inzaghi anche se la rete di Marras nella ripresa aveva riaperto la contesa. Emergenza invece per le Vespe di Ignazio Abate che avranno più di qualche elemento chiave fuori in questa sfida. La Juve Stabia ha raccolto due punti nelle ultime quattro gare, non vince ormai da un mese dopo la vittoria conquistata in Toscana contro l'Empoli. La sfida d'andata aveva visto la Juve Stabia trionfare con le reti di Ruggero e Candellone, a nulla era servito il gol in pieno recupero di Mancuso.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Pochi dubbi di formazione per Francesco Modesto, il tecnico dei padroni di casa è pronto ad affidarsi al consueto 3-4-2-1 con davanti Leonardo Mancuso come unica punta e supportato dalla coppia formata da Bragantini e Marras. L'assenza in mezzo al campo è quella di Zuccon, espulso nella sfida contro il Palermo. Tiago Goncalves e Trimboli la coppia di centrocampo mentre in difesa ci sarà Meroni dal primo minuto affiancato da Cella e Castellini.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Battistella, Bellich, Candellone, Confente, Maistro, Morachioli, Varnier, Zeroli, questa la lunga lista di indisponibili per il tecnico Ignazio Abate che non sarà nemmeno in panchina per squalifica. Diversi cambi di formazione negli ultimi tempi per le Vespe, qualcuno potrebbe arrivare anche nella sfida di oggi. Partendo dall'attacco, può riposare Gabrielloni con Burnete al fianco di Okoro. Scalpita invece per una maglia da titolare l'ex Cosenza Ricciardi, si gioca il posto con Cacciamani a sinistra.