Serie B, le formazioni ufficiali di Modena-Mantova: Gliozzi sfida Mancuso
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Tutto pronto per il match di Serie B tra Modena e Mantova. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, calcio d’inizio previsto per le ore 19:30. Ecco gli schieramenti nel dettaglio:
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro, Zanimacchia, De Luca, Gliozzi. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Beyuku, Ambrosino, Mendes, Massolin, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Wiafe, Imputato, Defrel.
MANTOVA: Bardi, Dembelé, Cella, Castellini, Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa, Buso, Marras, Mancuso. Allenatore: Modesto.
A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mensah, Wieser, Muci, Falletti, Ruocco, Ligue, Caprini, Bragantini, Paoletti, Maggioni.
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