Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Ore calde per il Mantova dopo l’ultima sconfitta di oggi contro il Catanzaro. Si riflette sulla guida tecnica ma anche sul direttore sportivo. Idea concreta Leandro Rinaudo, ex ds di Cremonese, Venezia e Palermo. Una possibilità che può diventare qualcosa di più nelle prossime ore. Il Mantova può cambiare. E Rinaudo può tornare in pista…
I risultati della giornata di Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
