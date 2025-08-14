Ufficiale Modena, Abiuso passa alla Carrarese: va a titolo definitivo e firma un quadriennale

È attraverso una nota ufficiale che il Modena "comunica di aver definito la cessione di Fabio Abiuso a titolo definitivo alla Carrarese Calcio.

L’attaccante modenese classe 2003, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile canarino e aver debuttato in Prima Squadra nel 2020, ha fatto tappa nell’Inter (Under 18 e Primavera) e nella Pergolettese. Nell’estate del 2023 è rientrato in gialloblù, dove è rimasto fino a gennaio del 2025, quando è approdato in prestito alla Sampdoria: con la maglia canarina ha totalizzato tra i professionisti 45 presenze e 7 reti.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Fabio le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Ha fatto poi eco il comunicato della formazione apuana, che specifica anche i dettagli contrattuali del giocatore: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Modena Football Club 1912 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Abiuso, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2029.

L’attaccante, classe 2003, è noto per le sue abilità nel gioco aereo e per la capacità di giocare spalle alla porta. Inoltre, è dotato di una buona struttura fisica che gli consente di proteggere efficacemente la sfera.

Nonostante la giovane età, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha già avuto modo di disputare 48 presenze in Serie B con le maglie di Modena e Sampdoria.

Benvenuto a Carrara, Fabio!".