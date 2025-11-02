Modena-Juve Stabia 3-0, le pagelle: Nieling lo fa bellissimo, Chichizola una sicurezza

RISULTATO FINALE: MODENA-JUVE STABIA

MODENA

Chichizola 6.5 - Decisivo anche in giornate come queste dove è stato chiamato in causa pochissime volte. Miracolosa la parata su Leoni al 45’.

Tonoli 6.5 - Bene non solo in fase difensiva ma anche di costruzione.

Adorni 6.5 - Dirige nel migliore dei modi i compagni di reparto.

Nieling 7 - Prestazione perfetta impreziosita da uno dei gol più belli della stagione di Serie BKT.

Zampano 6 - Dopo un avvio difficile è riuscito a prendere le misure dagli avversari offrendo la solita prestazione di livello.

Santoro 6.5 - Altra prova da leader la sua. Dal 92’ Nador S.V.

Magnino 6 - Instancabile. Ovunque. L’equilibratore della mediana dei canarini.

Sersanti 6.5 - il metronomo del centrocampo dei canarini. Dal 74’ Pyyhtia 6 - Entra con l'obiettivo di congelare pallone e risultato, e ci riesce.

Zanimacchia 6 - Sostegno costante sia in fase difensiva che offensiva. Dal 74’ Beyuku 6 - Sfortunato in occasione del doppio palo preso in pieno recupero.

Defrel 6 - Le azioni del Modena passano da lui. Una certezza. Dal 59’ Di Mariano 6 - Esegue al meglio il compito che gli è stato affidato da Sottil.

Gliozzi 6.5 - Instancabile e infallibile dal dischetto. Dal 74’ Mendes 6 - Scaturisce l’autogol del 3 a 0.

Andrea Sottil 6.5 - Si riprende con carattere la vetta della classifica vincendo una partita preparata alla perfezione.

JUVE STABIA

Confente 5 - Quale errore di troppo in costruzione. Poco colpevole sui due gol del Modena, anche se sul rigore avrebbe potuto fare di più.

Ruggero 5.5 - sfortunato in occasione dell’autogol che ha difatti chiuso la partita.

Giorgini 5.5 - Attento per tutto l’arco della partita. Lo penalizza il risultato finale.

Bellich 5.5 - Gara ordinata fino al momento dell’ammonizione. Dal 59’ Stabile 5 - Suo il fallo da rigore che ha portato al raddoppio del Modena.

Carissoni 5.5 - Prezioso in fase di ripiego. Praticamente assente in quella offensiva.

Mosti 5.5 - Costretto ad uscire per un problema muscolare. Non è riuscito a far valere la sua qualità in mezzo al campo. Dal 74’ Piscopo 5 - Entra e lo fa male, non dando mai velocità alla manovra dei suoi.

Leone 5.5 - Gran bella conclusione al 45esimo minuto, poi nulla più.

Correia 6 - Il migliore tra i suoi. L’ultimo a mollare, nonostante il risultato.

Cacciamani 6 - pericolo costante nel primo tempo per il Modena. Dalla sua parte sono arrivati

Maistro 5.5 - Poco presente nella manovra offensiva dei suoi. Dal 59’ Burnete 5.5 - Ingresso in campo anonimo.

Candellone 5 - Un po’ isolato contro la difesa del Modena. Praticamente mai pericolo. Dal 82’ Gabrielloni S.V.

Ignazio Abate 5 - Neanche con i cambi è riuscito a cambiare l’inerzia di una partita dominata dal primo all’ultimo minuto dal Modena.