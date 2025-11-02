Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff

In questa domenica pomeriggio di Serie B il Modena di Andrea Sottil ospiterà la Juve Stabia di Ignazio Abate allo stadio "Alberto Braglia" per l'undicesima giornata di campionato.

COME ARRIVA IL MODENA

Il Modena di Andrea Sottil avrà l'obiettivo questo pomeriggio di battere la Juve Stabia di Ignazio Abate per riprendersi la vetta della classifica di Serie B dopo essere stato scavalcato nella giornata di ieri del Frosinone. Non solo, i Canarini vorranno anche vendicare l'inaspettata sconfitta di settimana scorsa nel derby contro la Reggiana che ha interrotto un filotto di 8 risultati utili consecutivi in campionato.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Al netto delle situazioni extra campo, la formazione di Ignazio Abate sta vivendo un momento di forma tutto sommato positivo in Serie B. Da inizio campionato, infatti, la Juve Stabia ha perso solo contro la Carrarese in occasione della settimana giornata, e quindi l'obiettivo di oggi pomeriggio sarà quello di ritrovare la vittoria, che manca dalla vittoria nel derby contro l'Avellino, rientrando così in piena zona playoff con una partita in meno.