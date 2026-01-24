Modena-Palermo, Chichizola: “Speravamo di portare a casa i tre punti”

Al termine della sfida di Serie B, andata in scena al Braglia, tra Modena e Palermo terminata 0-0, è intervenuto il portiere dei padroni di casa per commentare la sfida.

“Speravamo di portare a casa i tre punti, loro sono una squadra molto forte con giocatori importanti, contro cui è difficile creare occasioni. E’ stato un pareggio giusto, continuiamo a lavorare e andremo a Empoli per cercare la vittoria. Sul gol annullato sono andato subito dall’arbitro, ero sicuro di aver subito fallo e il Var lo ha confermato”.