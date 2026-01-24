Modena-Palermo, le formazioni ufficiali: a Mendes-De Luca risponde bomber Pohjanpalo
Ha preso ufficialmente il via nella serata di ieri, la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, anche se la maggior parte dei match saranno concentrati in questo sabato.
Dopo i cinque che hanno preso il via alle ore 15:00, ecco che alle 17.15 si vedrà lo scontro di alta classifica tra Modena e Palermo, che si affronteranno allo stadio 'Braglia'.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca. All.: Sottil
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gomes; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena – Bari 0-1
51' Rao
Frosinone – Reggiana 0-0
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 1-2
25' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M)
Monza – Pescara 2-0
34' e 49' Hernani
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più