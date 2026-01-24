Modena-Palermo, le formazioni ufficiali: a Mendes-De Luca risponde bomber Pohjanpalo

Ha preso ufficialmente il via nella serata di ieri, la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, anche se la maggior parte dei match saranno concentrati in questo sabato.

Dopo i cinque che hanno preso il via alle ore 15:00, ecco che alle 17.15 si vedrà lo scontro di alta classifica tra Modena e Palermo, che si affronteranno allo stadio 'Braglia'.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca. All.: Sottil

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gomes; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Cesena – Bari 0-1

51' Rao

Frosinone – Reggiana 0-0

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 1-2

25' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M)

Monza – Pescara 2-0

34' e 49' Hernani

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più