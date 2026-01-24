Modena-Palermo, Ranocchia: “Abbiamo dato tutto fino alla fine”

Al termine della sfida, andata in scena al Braglia, tra Modena e Palermo terminata sul punteggio di 0-0, è intervenuto in sala stampa il centrocampista dei rosanero Filippo Ranocchia.

“ È stata una gara molto combattuta, abbiamo dato tutto fino alla fine. Ci abbiamo provato in ogni modo, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti fuori casa. Era una partita che si poteva sbloccare con una palla inattiva o con un tiro da fuori. Dispiace per le occasioni avute, soprattutto per quella del secondo tempo quando avevamo trovato il gol. Venerdì a Bari sarà un’altra partita fondamentale. Ci manca una vittoria in trasferta e cercheremo di dare tutto per portarla a casa, per dare ancora più valore a questa striscia di risultati utili consecutivi”.