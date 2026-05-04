Modena, primo colpo per la nuova stagione: fatta per il 2005 Joris Manquant

Primo colpo in vista della prossima stagione da parte del Modena.

Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com il club canarino avrebbe chiuso per l'arrivo al 'Braglia' di Joris Manquant, attaccante classe 2005 in scadenza con lo Stade Nyonnais, formazione della seconda serie svizzera, con la quale ha messo a referto 12 gol e 3 assist in 27 apparizioni.

Cresciuto nelle giovanili dell'Olympique Lione, prima, e del Metz, poi, Manquant si prepara alla sua prima avventura in Italia. In quel di Modena.