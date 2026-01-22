Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”

Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:38Serie B
Luca Bargellini

Dopo il successo col Pescara, che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive, il Modena di Andrea Sottil è chiamato ad affrontare nella giornata di sabato un test tutt'altro che semplice contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei Canarini nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia:

La formazione vista a Pescara, con Massolin e Zala dall’inizio, è riproponibile anche contro squadre come Palermo, Venezia o Monza?
“Per me conta sempre l’equilibrio della squadra nelle due fasi. Dobbiamo essere performanti con la palla e senza. Massolin nasce centrocampista, ha già ricoperto più ruoli e oggi è cresciuto molto sotto il profilo tattico e dell’intensità. Sta facendo allenamenti di grande livello, con volumi e carichi importanti. Non vedo problemi di equilibrio in quell’undici, anche perché abbiamo attaccanti straordinari nel sacrificio e nel lavoro senza palla. Poi, come sempre, ci sono le mie scelte e c’è una partita che inizia e una che si gioca con i subentri”.

Il Palermo che arriva al Braglia che tipo di avversario è?
“È una corazzata straordinaria, secondo me la squadra più forte del campionato insieme al Venezia. Lo dice la rosa, la profondità della panchina, lo spessore dei giocatori. Ma noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare per metterli in difficoltà”.

Il Modena ha fatto grandi prestazioni contro le big, ma senza vincere: cosa manca per fare il salto?
“È un percorso. Questa è una squadra nuova, un progetto iniziato quest’anno, che ha cambiato tanto. Il girone d’andata è stato positivo, con alti e bassi fisiologici. Ora siamo in una nuova fase, il girone di ritorno è un altro campionato. Abbiamo analizzato cosa migliorare e ci stiamo lavorando tanto. De Luca ci dà caratteristiche diverse, una prima punta strutturata che forse mancava. Siamo completi e molto vogliosi”.

Contro il Palermo servirà una partita speciale anche dal punto di vista emotivo?
“Assolutamente sì. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Loro sono il gigante, noi siamo gli operai. Dobbiamo interpretare la gara con grande umiltà e spirito di battaglia. Sono sicuro che il Braglia sarà gremito e combatterà con noi. Dovremo impattare il Palermo con una partita da battaglia, senza rinunciare a creare occasioni come questa squadra ha sempre dimostrato di saper fare”.

A Palermo all’andata il Modena fece una delle migliori partite della stagione. Che gara si aspetta ora?
“Sarà una partita diversa. Sono passati mesi, ogni squadra è cresciuta. Noi abbiamo una forte identità che portiamo avanti e miglioriamo ogni giorno. Il Palermo oggi ha ancora più conoscenza e qualità, ma non abbiamo paura. Ci sarà rispetto, ma anche battaglia. Dobbiamo confermare l’atteggiamento visto a Pescara, soprattutto in termini di cattiveria agonistica e concentrazione”.

L’assenza di Sersanti pesa?
“Ogni giocatore ha caratteristiche diverse. Sersanti ha un cambio di passo incredibile e grande inserimento, era naturale l’interscambio con Massolin. Ora non c’è, ma stanno facendo bene tutti gli altri. Con Massolin abbiamo più gioco tra le linee e fantasia, con altri centrocampisti altre qualità. L’importante è l’equilibrio”.

A Pescara il Modena è sembrato meno aggressivo nel pressing: scelta voluta?
“Non si può fare pressing ultra offensivo per 90 minuti. A Pescara siamo stati corti, ordinati, concentrati sui duelli e sulle seconde palle. Abbiamo letto bene la partita, soprattutto quando eravamo in vantaggio. È stata una gestione intelligente”.

Nador ha fatto bene: come valuta le scelte in difesa e la situazione di Adorni?
“Sono tutti pronti, c’è una sana competizione. Adorni è un giocatore importante, ha fatto un campionato straordinario. È normale avere un calo fisiologico dopo tante partite. La forza della squadra è che tutti si sentono coinvolti. Nador ha dimostrato grande serietà e professionalità, entrando in una partita difficile come quella di Pescara”.

Quanto è importante tornare a fare risultati in casa?
“È fondamentale. Il Braglia deve tornare a essere una fortezza. Torniamo nel nostro fortino, con i nostri tifosi. Noi guerrieri in campo, loro guerrieri sugli spalti. Dobbiamo dare battaglia dal primo all’ultimo minuto”.

Sabato verrà celebrato il ritiro di Pergreffi: un momento speciale?
“È giusto e doveroso. Antonio è stato un capitano storico del Modena, un simbolo degli ultimi anni. Merita il suo momento davanti ai tifosi gialli”.

Quando rientrerà Sersanti, potrà giocare insieme a Massolin?
“Sono due mezzali che possono giocare insieme. Massolin può fare più ruoli a centrocampo, anche più avanzato. Sersanti può giocare sia a destra che a sinistra. Sono complementari”.

Della Valle è recuperato?
“Sì, fortunatamente è tutto rientrato. È a disposizione”.

Articoli correlati
Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"... Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Modena, Sottil: "Da Pescara in poi, più cazzuti e vincenti: è arrivata l'ora di farlo"... Modena, Sottil: "Da Pescara in poi, più cazzuti e vincenti: è arrivata l'ora di farlo"
Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”... Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Altre notizie Serie B
Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”... Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”
Serie B, il presidente Bedin al Forum Internazionale del Turismo di Milano Serie B, il presidente Bedin al Forum Internazionale del Turismo di Milano
Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"... Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"
Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare... Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare
Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori
Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore... TMWSudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Mantova, ecco Konstantinos Chrysopoulos: arriva in prestito con diritto dall'AEK Mantova, ecco Konstantinos Chrysopoulos: arriva in prestito con diritto dall'AEK
Juve Stabia, la stangata del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per tre mesi... Juve Stabia, la stangata del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per tre mesi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudere
Immagine top news n.1 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.2 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.3 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.4 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.5 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.6 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.7 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "Lazio, Sarri è stato preso in giro. Fossi in lui darei le dimissioni"
Immagine news Serie C n.2 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "Lazio, Sarri è stato preso in giro. Fossi in lui darei le dimissioni"
Immagine news Serie A n.2 Como, colpo per le giovanili: preso Savona dal Genoa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Milinkovic: "Dicono che sono matto, se mi tiri in faccia sono felice perché ho parato"
Immagine news Serie A n.4 Juve su En-Nesyri, ma con il Fenerbahce c'è distanza sulla formula: i dettagli della proposta economica
Immagine news Serie A n.5 Un difensore "fatto in casa": la crescita di Marcandalli, ora raccoglie i frutti del lavoro
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Corrado: "Mercato programmato: abbiamo preso chi avevamo pianificato e osservato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il presidente Bedin al Forum Internazionale del Turismo di Milano
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"
Immagine news Serie B n.4 Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare
Immagine news Serie B n.5 Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, terzo colpo in arrivo: a breve la firma di Aramu. Il dettaglio del contratto
Immagine news Serie C n.2 Torna Marino: "Al netto degli addii, son certo che la Triestina mi metterà nelle migliori condizioni"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, ecco il colpo in attacco: dal Carpi arriva Cortesi. Entro domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.4 Triestina, ad un passo anche l'addio di Gunduz: il turco vicino alla Juventus
Immagine news Serie C n.5 Trapani, nulla di fatto al TFN: l'udienza è stata rinviata al prossimo 9 marzo
Immagine news Serie C n.6 Ascoli-Gori, aria di addio? L'attaccante è nel mirino di Bari e SudTirol. Ma non solo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?