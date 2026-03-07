Serie B, Modena-Cesena: Sottil allerta i suoi nonostante il periodo dei bianconeri

Ventinovesima giornata del campionato di Serie B che si aprirà quest'oggi per via del turno infrasettimanale appena trascorso; per cui nessun anticipo del venerdì e turno che si svilupperà tra oggi e domani. A concludere questo ricco sabato di B il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena al Braglia.

COME ARRIVA IL MODENA

I padroni di casa completano la loro settimana venendo da due sconfitte con Padova ed Entella, vedendo rallentare la propria corsa playoff. Playoff che passeranno anche dalla gara di oggi contro un'avversario che, come anticipato da mister Sottil, seppur non stia vivendo un momento positivo rimane una squadra forte e con dei valori, nonché un'agguerrita contendente. I canarini, dopo i tre successi di fila con Venezia, Carrarese e Juve Stabia, hanno subito una brusca frenata, complicandosi la strada.

COME ARRIVA IL CESENA

Al Braglia si presenta un derby delicatissimo con un sapore di playoff: cinque punti separano il Cesena dal Modena, con i bianconeri inseguitori seppur l'ultimo periodo dica tutt'altro. I ragazzi di mister Mignani, il quale non si è presentato nel post-partita di martedì dopo la sconfitta con il Monza, stanno avendo un periodo di involuzione; a testimoniarlo ci sono i dati che la vedono all'ultimo posto come rendimento in questo inizio di anno. All'andata al Dino Manuzzi furono proprio i padroni di casa a spuntarla con la rete di Blesa al tramonto del primo tempo.