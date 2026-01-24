Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”

Al termine della sfida, andata in scena al Braglia, tra Modena e Palermo e terminata 0-0. E’ intervenuto il tecnico dei padroni di casa Andrea Sottil per commentare la gara.

“Gran partita da parte nostra contro una squadra forte, con giocatori che sono stati titolari di Serie A. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno concesso al Palermo solo due tiri dimostrando una solidità difensiva importante. Noi tre o quattro occasioni importanti le abbiamo avute.Pohjanpalo non ha mai tirato con due ragazzi del 2002 in difesa, questa è la bellezza del nostro progetto. Mi riempie di orgoglio perché loro sono bravi e possono vivere uno spogliatoio dove i più esperti li aiutano a crescere. Tonoli e Nieling sono stati protagonisti da inizio campionato, ho preferito dare continuità a Nador che ha risposto in maniera egregia contro questo tipo di avversario. Devo essere bravo io a coinvolgerli sempre tutti, però oggi è stato bello vederli giocare a questo livello”.