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Modena, Sottil: "Siamo ai playoff, blindato un obiettivo storico"

Modena, Sottil: "Siamo ai playoff, blindato un obiettivo storico"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 18:24Serie B
Andrea Carlino

Un derby dal sapore di rivincita, un pomeriggio da incorniciare per i tifosi di casa. Il Modena di Andrea Sottil ha battuto 2-1 la Reggiana allo stadio Braglia, conquistando tre punti pesantissimi in chiave classifica e regalandosi la soddisfazione di superare i rivali storici nel momento decisivo della stagione.

Le reti di Zampano al 13’ e di Ambrosino al 56’ hanno indirizzato il match sul binario favorevole ai canarini. La Reggiana ha provato a riaprire il confronto al 65’, quando Vicari ha trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio.

Al termine della partita, l’allenatore del Modena non ha nascosto l’emozione. “Oggi abbiamo blindato un obiettivo storico” , ha detto Sottil, come riporta Gianluca Di Marzio. “C’è grande gioia per questo risultato ottenuto davanti ai nostri tifosi, vittoria meritata. Questa squadra ha un grande spirito battagliero” .

Il successo proietta il Modena a quota 55 punti, consolidando il sesto posto in zona playoff. Un traguardo che sa di rivalsa dopo le ultime uscite altalenanti. Discorso opposto per la Reggiana, che resta ferma a 34 punti e sprofonda all’ultimo posto della classifica, agganciata in coda da Spezia e Pescara.

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