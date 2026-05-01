Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca solo una
Mentre il Venezia si conquista la promozione aritmetica in Serie A, ci sono anche altre società che al termine delle gare della 37ª giornata di Serie B hanno ricevuto i loro verdetti. Tutti legati ai playoff.
Oltre alla squadra che non arriverà alla promozione diretta tra Frosinone e Monza sono già sicuri della partecipazione agli spareggi Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia.
L'ottavo e ultimo pass verrà assegnato al termine del 38° turno con in corsa Avellino, Cesena e Mantova.
SERIE B - 37ª GIORNATA
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
59' Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1
73' Bracaglia
Mantova-Monza 3-2
23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
Modena-Reggiana 2-1
14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
Padova-Pescara 1-0
90+4' Pastina
Palermo-Catanzaro 3-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2
7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 79 - Promossa in Serie A
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Südtirol 40
Empoli 40
Virtus Entella 39
Pescara 34
Bari 34
Spezia 34
Reggiana 34
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