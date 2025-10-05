Leao parte in panchina contro la Juve, Tare: "Ottimo feeling con Allegri. Per il Milan è importante"

"Da subito è nato un buon feeling tra Leao e il mister, Allegri sa tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore". Il ds del Milan Igli Tare ha parlato così ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara dello Stadium contro la Juventus: "Per la squadra è importante - ha proseguito Tare parlando di Leao che stasera parte dalla panchina -, deve dare il massimo e in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio che ha avuto".

Come sta vedendo Gimenez?

"E' cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana. Sta bene e si vede, abbiamo tanta fiducia in lui e la sente. Sono convinto che stasera farà una grande partita e magari il primo gol in campionato".

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu.

Allenatore: Massimiliano Allegri.