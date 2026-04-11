TMW Milan sotto 0-3 con l'Udinese, Allegri toglie Leao e San Siro lo seppellisce di fischi

Il Milan è sotto 0-3 in casa contro l’Udinese, al 77’ Max Allegri decide di chiamare fuori Rafael Leao per inserire Ruben Loftus-Cheek. I tifosi rossoneri presenti a San Siro, che si erano fatti sentire anche alla fine del primo tempo, hanno salutato l’uscita dal campo con una robusta dose di fischi.

Qualche sparuto settore dello stadio ha provato ad applaudire, ma alla prova acustica erano in netta minoranza. Allegri, dal canto suo, ha provato a rincuorare il calciatore con un vigoroso abbraccio e un applauso a proposito della sua prestazione.

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