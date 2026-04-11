Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Boga, out David

Al Gewiss Stadium va in scena una sfida dal peso specifico non indifferente. L'Atalanta, che insegue un posto europeo, ospita alle 20.45 la Juventus, che sta lottando punto a punto con Roma e Como per approdare nella prossima Champions League. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida, con le scelte dei due tecnici.

Spalletti sceglie Boga con Yildiz e Conceicao in attacco: fuori David. L'altra novità è Holm fra i bianconeri, che giocherà sulla fascia destra. Palladino risponde con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic, con Zappacosta e Bernasconi sulle due corsie nel 3-4-2-1 bergamasco. Nemmeno in panchina Sulemana. Vediamo di seguito le formazioni delle due squadre che si stanno per affrontare.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Levak, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.

A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David. Allenatore: Luciano Spalletti.