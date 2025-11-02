Monza-Spezia 1-0, le pagelle: Ravanelli decisivo, Sarr da incubo

Risultato finale: MONZA-SPEZIA 1-0

MONZA

Thiam 6 - Non è particolarmente impegnato ma quando serve risponde presente e dà sicurezza al reparto.

Izzo 5 - Gioca un'ottima partita, ma è macchiata dal rosso ingenuo che lascia i suoi in dieci per gli ultimi minuti.

Ravanelli 7 - Sfrutta l'enorme regalo di Sarr e lo scarta, mettendo in rete l'1-0 più lestamente di tutti.

Carboni 6.5 - Attento negli interventi, bravo a dialogare con Azzi da quella parte.

Ciurria 6.5 - Corsa e dribbling a profusione, da quella parte un giocatore come lui è un lusso per la categoria, e non è l'unico per il Monza. Dal 76' Birindelli 6 - Non fa rimpiangere il compagno che ha sostituito.

Obiang 7 - Nel primo tempo sfiora il gol, ma la sua partita è da incorniciare in toto. Detta i tempi, fa da regista e da mediano di rottura. Decisivo e fondamentale.

Pessina 6.5 - Oggi non ruba l'occhio ma è un giocatore fuori categoria e si vede.

Azzi 7 - Imprendibile da quella parte, si mangia un gol facile per il 2-0, ma resta un fattore.

Colpani 6.5 - Qualità e dribbling. È l'osservato speciale del Monza per i giocatori dello Spezia, costantemente raddoppiato. Dal 76' Galazzi 6 - Entra ed è subito costretto ad uscire per lasciar spazio a Delli Carri con i suoi in dieci uomini. Dall'87' Delli Carri sv.

Keita 6 - Oggi non incide con la sua enorme qualità e fisicità. Dal 68' Caprari 6.5 - Mette in mostra, seppur con pochi minuti a disposizione, tutta la sua classe.

Dany Mota 5.5 - Un po' in ombra, complice anche una fase difensiva dello Spezia di assoluto livello. Dal 68' Maric 6 - Bravo a fare da pivot offensivo, mette in porta Galazzi per il raddoppio, ma Wisniewski salva tutto.

Paolo Bianco 6.5 - Il suo Monza non è bellissimo ma crea comunque tanti presupposti per vincerla, riuscendoci grazie al regalo di Sarr. Quinta vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria per una squadra che sta decisamente ingranando.

SPEZIA

Sarr 4 - L'errore sul gol di Ravanelli è gravissimo, se poi è il secondo in una settimana, entrambi decisivi ai fini del risultato, qualcuno in panchina comincerà senza dubbio a farsi delle domande.

Mateju 6 - Gioca una partita attentissima, sollecitato costantemente dalla velocità dell'attacco avversario. Dà sicurezza. Dall'84' Hristov sv.

Wiśniewski 6 - Anche lui sicuro e attento, fosse per lui e i suoi compagni di reparto, oggi sarebbe finita 0-0.

Jack 6 - Pericoloso con i suoi calci piazzati precisi.

Candela 5.5 - Poco incisivo in attacco, più ligio in difesa. Dal 77' Soleri 5.5 - Gli arrivano pochissimi palloni giocabili.

Vignali 5.5 - Va in difficoltà con la tecnica di Pessina e la fisicità di Obiang. Dall'84' Candelari sv.

Nagy 6 - Deve sostituire l'assente Esposito, compito non facile e portato a termine con discreti risultati.

Cassata 5.5 - Anche lui spesso fuori dal gioco, quando ha la palla però è preciso nelle aperture. Dal 77' Kouda 5.5 - Non incide.

Aurelio 6 - Prova a sfondare da quella parte, ma è chiaro che sia più attento a coprire che a spingere.

Lapadula 6 - Fa spesso reparto da solo, aiutato pochissimo da Vlahovic, può molto poco in fase realizzativa.

Vlahovic 5 - A tratti davvero inesistente, fa ammonire Ciurria nel primo tempo. Dal 57' Di Serio 6.5 - Forse il migliore dei suoi, corre e ingaggia duelli, fa prima ammonire e poi espellere Izzo.

Luca D'Angelo 6 - Con tante assenze capisce che da Monza può uscire con un pari e i suoi fanno una partita difensivamente notevole. Sfortunato. Perché senza il regalo di Sarr il suo piano gara avrebbe funzionato.