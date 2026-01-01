Monza-Frosinone, prima volta storica: assegnato un corner per la regola degli 8 secondi
Durante la sfida di Monza-Frosinone, valida per il campionato di Serie B, è stata applicata per la prima volta la nuova regola degli 8 secondi, entrata in vigore in questa stagione.
L’episodio si è verificato nel corso del match quando il portiere del Frosinone, Palmisani, ha trattenuto il pallone oltre il tempo consentito. Il direttore di gara Rapuano ha segnalato chiaramente l’inizio del countdown, scandendo i secondi con le mani davanti a tutti.
Nonostante l’avvertimento visivo, il rinvio è arrivato a tempo scaduto: inevitabile quindi il fischio dell’arbitro e l’applicazione immediata della norma, che ha previsto un calcio d’angolo a favore del Monza. Un episodio che entra di diritto nella storia recente del campionato cadetto.
