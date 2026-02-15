Hernani ancora decisivo a Monza: il brasiliano in Serie B è già un fattore

Arrivato a gennaio per rinforzare ulteriormente, sia a livelli qualitativo sia a livello d’esperienza, un Monza che vanta già centrocampisti di altissimo livello – basti pensare a Pessina e Colpani – il brasiliano Hernani ha dimostrato fin da subito di essere un fattore per la cadetteria.

Il classe ‘94, dopo aver giocato un tempo contro la Virtus Entella è infatti diventato titolare inamovibile dello scacchiere di Paolo Bianco - che lo ha tenuto a riposo solo nella gara infrasettimanale – e lo ha ripagato a suon di prestazioni e gol: ben quattro. Dopo la rete nel 2-2 contro il Frosinone, in uno scontro diretto per la promozione, l’ex Parma si è ripetuto contro il Pescara, firmando addirittura una doppietta, e poi questo pomeriggio dando il via alla rimonta brianzola contro la Juve Stabia.

Una media di quasi un gol a partita (uno ogni 99 minuti) per il calciatore che aveva già affrontato la Serie B con le maglie di Reggina (7 reti in 31 gare) e Parma (3 gol in 36 presenze) conquistando la promozione in Serie A con i ducali. Un obiettivo che vuole raggiungere anche con la maglia biancorossa del Monza.