Monza, sirene dal Belgio per Carboni: il difensore nel mirino dell'Anderlecht
Sirene dal Belgio per Andrea Carboni. Secondo quanto raccolto da TMW il difensore centrale del Monza, classe 2001, è finito nel mirino dell'Anderlecht, club che milita nel massimo campionato belga. Il centrale è uno dei punti di forza del Monza, sempre titolare con mister Bianco. Il suo contratto scade nel 2027, per questo servirà un'offerta importante per strapparlo ai brianzoli.
