Monza, Bianco: "Siamo noi i padroni e gli artefici del nostro destino"

Nel post-partita di Spezia-Monza, gara terminata 4-2 a favore dei liguri, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei biancorossi, Paolo Bianco.

L'analisi della partita.

“Abbiamo pensato di mettere una difesa a 4, con giocatori offensivi. Così è stato per i primi 20 minuti e siamo andati avanti di due gol, dopo l’espulsione abbiamo subito il gol del pareggio. Giocare in inferiorità per più di un ora non è facile. Abbiamo fatto degli errori anche prima dell’espulsione, ma siamo stati in gara fino alla fine. Di buono mi porto i primi 20 minuti. È forse la prima volta che non riusciamo a recuperare. Siamo noi i padroni e artefici del nostro destino".

La formazione iniziale.

"Sono stato un po’ obbligato a fare queste scelte. I primi minuti abbiamo avuto ragione noi, è stata una gara giusta. Qualche situazione poteva essere migliore".

Il commento sugli avversari.

"Lo Spezia ha giocatori validi, che non rispecchiano la loro classifica. La cattiveria fa parte di questo gioco: sono stati cattivi e convinti fino alla fine".

L'espulsione di Carboni.

"Penso sia stata una gara arbitrata in modo giusto. Carboni è consapevole del fallo ed è il primo a dispiacersi".

Le sostituzioni.

"Non era facile determinare oggi: era una gara difficile. Ho visto impegno da parte di tutti, ci hanno forse abituato troppo bene quelli che entravano a gara in corso".