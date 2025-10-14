Nel radar della Serie A - Box to box nell'anima, ecco chi è Christian Comotto

Ci sono figli d'arte che, a prescindere dal settore in questione, cercano di cambiare diametralmente rotta rispetto a quanto fatto dal genitore. Altri, invece, consapevoli del proprio talento, cercano di sfruttare l'esperienza familiare per ottimizzare e, magari, velocizzare il proprio percorso di affermazione. Quest'ultimo è il caso di Christian Comotto, figlio dell'ex difensore di Torino e Fiorentina, Gianluca.

Il percorso: giro d'Italia con destinazione Milanello

A neanche 18 anni Comotto Jr. ha già alle spalle un percorso giovanile di primo piano. Dai primi passi col Perugia, transitando dalle esperienze con Inter e Fiorentina (quadriennio 2016-202), nel 2020 approda nell'academy del Milan dove si è poi confermato. Nella stagione 2023/2024 affronta la prima avventura in Under17, con 24 presenze e 14 gol, mentre in quella successiva ha registrato 4 gol e 3 assist in 36 partite tra Under 19 e Under 20. Nel luglio 2024 è arrivato il primo contratto da professionista con i rossoneri. Il 30 giugno scorso passa in prestito allo Spezia.

Le caratteristiche: box to box all'italiana

Comotto Jr. è un centrocampista nell'accezione moderna del termine. Dinamico, capace d'inserirsi palla al piede e di servire i propri compagni: in Inghilterra verrebbe definito 'box to box' vista anche la sua grinta in fase d'interdizione. Statistiche alla mano, infatti, nella stagione in corso ha vinto il 75% dei contrasti, con una percentuale superiore all'80% in termini di passaggi riusciti. Peculiarità che per molti lo mettono a confronto a Sandro Tonali.

Christian Comotto, la sua scheda

Nato il: 22 aprile 2008

Nazionalità: Italia

Posizione: Centrocampista

Piede: Destro

Squadra attuale: Spezia (prestito dal Milan)

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Milan)