Nel radar della Serie A - Dinamismo a sinistra: Luigi Cherubini nuovo pupillo di Roma

In Italia ci sono poche città in grado di sfornare talenti calcistici quando la Capitale. In particolare sono tantissimi i giocatori, nel corso della storia, ad essere nati calcisticamente nel settore giovanile della Roma. Uno degli ultimi, chiamato ad una stagione di conferme, è Luigi Cherubini, duttile elemento offensivo classe 2004.

Il percorso: Roma caput mundi. Poi la Serie B

I primi passi il ragazzo di Tivoli li muove nelle giovanili del Guidonia, ma l'approdo nella Capitale arriva già molto presto. Tranne una breve parentesi nei quadri della Lazio, il suo percorso di giovane calciatore si tinge solo ed esclusivamente di giallorosso. Tanto che Cherubini conquista, con un ruolo di primo piano, uno Scudetto U17, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con la formazione Primavera. Il suo meglio? Nella stagione 2023/2024, l'ultima nella Capitale, con 11 gol e 9 assist in 26 apparizioni. Il 26 ottobre 2023 arriva anche l'esordio in Europa League con la Prima squadra nel match contro lo Slavia Praga. Lo scorso anno, poi, il salto fra i Pro: a credere in lui è la Carrarese, neo promossa in Serie B. In Toscana 35 presenze, 3 gol, ma soprattutto la salvezza ottenuta con un club che in molti davano per spacciato già ai nastri di partenza. Dall'estate scorsa arriva un altro prestito in Serie B: questa volta alla Sampdoria.

Le caratteristiche: esterno dinamico, a piede invertito

Il suo ruolo primario è quello di esterno sinistro a piede invertito, ma nel corso del tempo, grazie alla sua capacità di corsa e alle buone qualità nel dribbling, è stato utilizzato anche da trequartista o seconda punta. Una sorta di 'nuovo Raspadori'. Nonostante sia alto solo 175 cm per 69 kg di peso ha dimostrato una discreta capacità di contrasto (71% quelli vinti nella prima parte di questa stagione). In cosa deve migliorare? Nel cinismo quando attacca la porta e nello leggere meglio gli spazi per andare in profondità

Luigi Cherubini, la sua scheda

Nato il: 15 gennaio 2004

Nazionalità: Italia

Posizione: Esterno offensivo - Trequartista - Seconda punta

Piede: Destro

Squadra attuale: Sampdoria (prestito dalla Roma)

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2027 (Roma)