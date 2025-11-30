Union Brescia, Diana: "Contro il Cittadella sarà una grande partita. Possiamo dire la nostra"

Alla vigilia della sfida sul campo del Cittadella, l’allenatore dell’Union Brescia, Aimo Diana, ha presentato una gara che considera di altissimo livello sotto il profilo tecnico e mentale. Il tecnico sottolinea la bontà del lavoro svolto dal gruppo:

“Abbiamo lavorato bene, anche se queste sono settimane particolari: ci sono giocatori che devono recuperare e in mezzo abbiamo avuto la trasferta di San Benedetto. Negli ultimi due giorni ci siamo concentrati sulla partita. Dopo quattro mesi insieme, gli input da dare sono pochi ma devono essere efficaci”.

Diana riconosce la forza dell’avversario ma rivendica la solidità delle rondinelle:

“Il Cittadella arriva da un periodo molto positivo. Sono ben allenati, hanno morale altissimo e Iori rappresenta la loro storia. Ma anche noi siamo pronti, mentalmente e fisicamente. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e sono sicuro che sarà una bellissima partita”.

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Sambenedettese, il tecnico ribadisce il valore del gruppo:

“Quella gara mi ha confermato ancora una volta che posso contare su tutti. La mentalità è in continua evoluzione: ogni partita va affrontata con la voglia di vincere, perché abbiamo qualità per giocarcela ovunque”.

Diana respinge l’idea di un Brescia a due velocità tra casa e trasferta:

“Non abbiamo meritato di perdere in casa alcune partite e anche in certi pareggi avremmo potuto fare di più. Non farei però un discorso legato al campo: ogni gara va affrontata al meglio. È chiaro che scontri diretti come quello col Cittadella possono pesare in classifica e fare punti ci darebbe morale”.

Infine, una stoccata sul reale valore degli avversari:

“Il Cittadella viene da sette vittorie consecutive perché le ha meritate. Non voglio sentire dire che è questione di fortuna: se ha fatto tutti quei punti senza giocare bene, vorrei proprio vedere cosa farà quando giocherà bene”.