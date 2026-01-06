Olzer allontana le voci di mercato: "Voglio centrare con il Pescara la salvezza"

È ormai entrato nel vivo il calciomercato invernale, e il Pescara sta attentamente monitorando ogni possibile situazione: la classifica, quando manca una giornata al termine del girone di andata, parla di ultimo posto, e poco ha fatto il cambio in panchina. Serviranno quindi rinforzi per risollevare la situazione, e servirà magari anche trattenere elementi di spessore, quali - a esempio - Giacomo Olzer. che era finito nel mirino del Frosinone. Capolista in Serie B.

A ogni modo, non sarà difficile trattenerlo, perché lui stesso, parlando a Rete 8, ha confermato di voler portare gli abruzzesi alla conquista della salvezza: "Voglio centrare la salvezza - riporta il sito pescarasport24.it -. Per curiosità ho visto la classifica delle ultime 5 partite, occuperemmo il 14° posto. Ecco perché sono fiducioso. Mi dispiace però per lo stop di due mesi causa infortunio, che non mi ha permesso di aiutare la squadra, è un mio grande rammarico. Adesso però sto bene, davanti c’è un intero girone di ritorno. Ho realizzato 4 gol. Posso e devo fare meglio”

La nota conclusiva va quindi alla prossima sfida, la prima del 2026, che vedrà il Pescara in campo sabato 10 gennaio alle ore 17.15: "La Juve Stabia è un avversario difficile, proveremo a difenderci bene e ripartire negli spazi. Così potremmo essere letali".