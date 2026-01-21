Padova, Bianchi su Banzato: "Il migliore proprietario che ci potesse essere"

Alessandra Bianchi, amministratrice delegata del Padova ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Gazzettino sul particolare momento che sta vivendo il club biancoscudato appena passato nelle mani di Alessandro Banzato:

"Questa operazione è stata particolarmente sentita perché il calcio è un qualcosa che ti coinvolge, e quindi devo ammettere che sono stati mesi faticosi in prima linea: a volte lavori tanto e poi non sei contenta del risultato, ma questa volta posso solo dire di essere assolutamente soddisfatta visto che è arrivato il migliore proprietario che ci potesse essere per il Padova.

Oughourlian? Al di là del fatto che magari è venuto poco, aspetto marginale pur comprendendo che per un tifoso possa essere importante, è stato un azionista che ha dato tanto al Padova, prendendosene cura per sei anni, non lesinando investimenti. Siamo andati più volte vicini all’obiettivo, ma non si è mai tirato indietro e in più si è preoccupato, oltre che dell’oggi, anche del domani e quindi penso che meriti solo una grande ringraziamento per quanto ha fatto. Poter vantare un azionista così importante per sei anni e poi intraprendere un nuovo percorso con Alessandro Banzato penso sia un qualcosa che pochi club in Italia possono vantare: lui e la sua famiglia sono espressione di una realtà di altissimo profilo conosciuta su tutto il territorio. Ogni volta che arriva un nuovo azionista, poi, c’è una pagina bianca tutta da riempire e loro sanno già come andare a scriverla".