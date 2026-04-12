Calvarese: "Niente rigore per il Parma, anche se il braccio di Buongiorno è largo: vi spiego"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto sul suo profilo X, ha commentato l'episodio del rigore richiesto (e non concesso) dal Parma per il tocco di mano di Buongiorno in area nella sfida pareggiata per 1-1 questo pomeriggio al Tardini contro il Napoli. Di seguito la sua analisi:

La moviola di Calvarese

"Il braccio di Buongiorno è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato. Se fosse arrivato da un avversario, sarebbe stato diverso; così, invece, è giusta la decisione di arbitro e VAR".

Il riassunto di Parma-Napoli 1-1

Finisce in parità al Tardini tra Parma e Napoli, al termine di una gara quasi da attacco contro difesa: i ducali tutti dietro, a difesa della rete iniziale di Strefezza, e partenopei all'arrembaggio per tutto il match. Dopo partenza shock degli azzurri, arriva la reazione, fino al meritato 1-1 firmato McTominay. Un punto a testa che fa certamente più felice Cuesta, mentre Conte perde la chance di mettere pressione all'Inter portandosi a -4: i punti di distacco dalla capolista, in attesa di Como-Inter, ora sono sei.