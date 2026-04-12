Atalanta-Juventus, la moviola di Calvarese: "Braccio di Gatti non punibile, giusto non fischiare"

Per l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è una buona direzione quella di Atalanta - Juventus attuata dal direttore di gara Fabio Maresca. Queste le sue parole tra le pagine di Tuttosport: “Il primo tempo scorre via senza particolari problemi (eccetto quelli all’attrezzatura): sono appena 4 i falli fischiati. Non è punibile la spallata - troppo lieve per essere fallosa - di Bernasconi su Kalulu in area”.

Sul secondo tempo, aggiunge: “Nella ripresa, la gara si accende, ma Maresca tiene una soglia tecnica alta. Proteste atalantine dopo un fallo fischiato a Zappacosta per una spinta su Cambiaso; De Ketelaere eccede con le lamentele e viene ammonito. Il belga poi si “guadagnerà” tre gialli: quelli di Thuram e Cambiaso per trattenuta e quello di Kostić per un tackle”.

Calvarese si sofferma poi sull’episodio della serata, un tocco di braccio in area di Federico Gatti dopo un cross di Giacomo Raspadori che l’arbitro ha scelto di lasciar correre: “Gatti parte col braccio destro in posizione naturale, vicino al fianco, poi fa per ritrarlo portandolo dietro alla schiena e a quel punto intercetta il pallone col braccio. Un tocco non punibile: se fosse stato assegnato il rigore, il Var sarebbe intervenuto per revocarlo”.