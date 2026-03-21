Padova in silenzio stampa, in bilico la panchina di Andreoletti

Dopo la sconfitta rimediata all'Euganeo contro il Palermo, il Padova è entrato in silenzio stampa. Il tecnico Matteo Andreoletti non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, e nemmeno il direttore sportivo Mirabelli ha parlato nel post partita. La società - riporta Padovasport.tv - sta riflettendo sul futuro dell'allenatore, ormai in bilico dopo i quattro k.o. consecutivi rimediati dai biancoscudati.