Padova in silenzio stampa, in bilico la panchina di Andreoletti
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Dopo la sconfitta rimediata all'Euganeo contro il Palermo, il Padova è entrato in silenzio stampa. Il tecnico Matteo Andreoletti non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, e nemmeno il direttore sportivo Mirabelli ha parlato nel post partita. La società - riporta Padovasport.tv - sta riflettendo sul futuro dell'allenatore, ormai in bilico dopo i quattro k.o. consecutivi rimediati dai biancoscudati.
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