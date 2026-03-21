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Padova, dopo il quarto ko di fila si va verso l'esonero di Andreoletti
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Sembrerebbe giunta al capolinea l’avventura di Matteo Andreoletti sulla panchina del Padova. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo il ko di oggi contro il Palermo - il quarto consecutivo per i biancoscudati - la società veneta avrebbe deciso di sollevare l’allenatore dall’incarico. Una notizia che sembrava nell’aria dopo la decisione del club di indire il silenzio stampa al termine del match di oggi.
Contestualmente è partito il casting per il nuovo allenatore. Tra i candidati ci sarebbe anche il nome di Giuseppe Iachini.
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