Padova-Mantova 1-2, le pagelle: Varas condanna i suoi, Mensah eroe inatteso
Risultato finale Padova-Mantova: 1-2
PADOVA
Sorrentino 6,5 - Abile a rendere meno pesante un passivo che sarebbe stato peggiore senza le sue parate.
Belli 5,5 - Non riesce a contenere gli avanti avversari.
Sgarbi 5 - Dovrebbe tenere Mensah, ma non riesce a prenderlo.
Dal 62' Faedo 6 - Gestisce bene le palle inattive.
Perrotta 5,5 - Non riesce a star dietro al tridente veloce degli ospiti.
Dal 47' Villa 6 - Accompagna meglio l'azione sull'out.
Ghiglione 6 - Fa un buon lavoro sulla fascia, ma incredibilmente viene sostituito.
Dal 46' Lasagna 7 - Il più pericoloso dei suoi, realizza un gol e va vicino alla doppietta.
Fusi 5 - Nervoso, nervosissimo: viene sostituito dopo una reazione esagerata al termine di un fallo a lui fischiato.
Dal 70' Buonaiuto 6 - Lega bene i reparti.
Crisetig 5,5 - Lento e prevedibile, non riesce ad incidere in regia.
Dal 46' Silva 6 - Bene nell'insistere quando c'è da salire in area.
Varas 4,5 - L'errore con cui spalanca la porta al raddoppio ospite è davvero folle: nel primo tempo non era stato nemmeno tra i peggiori.
Capelli 5 - Non si vede né in avanti né - tantomeno - in copertura.
Bortolussi 5,5 - Ci mette tanta buona volontà ma non arrivano palloni.
Gomez 5 - Tanti tunnel tentati, qualche guizzo e un buon corner ma oggi non è bastato.
Matteo Andreoletti 5 - Triplo cambio all'intervallo, nella speranza di ribaltarla: non ce la fa, forse serviva qualcosa in più sul piano tattico.
MANTOVA
Bardi 6,5 - Miracoloso agli inizi del primo tempo, inoperoso per larghi tratti della partita.
Castellini 6,5 - Tiene benissimo Bortolussi in diagonale.
Cella 6 - Guida con sapienza la difesa ospite oggi.
Bani 6,5 - Ottimo tanto in chiusura quanto in ripartenza.
Radaelli 6,5 - Grandissima partita sulla fascia quest'oggi.
Trimboli 7 - Assist al bacio e tante belle giocate in questa trionfale trasferta.
Wieser 6,5 - Ottimo nelle due fasi, buona gara.
Paoletti 6 - Prestazione solida e decisamente gagliarda.
Mensah 7,5 - Non avrebbe nemmeno dovuto giocarla alla vigilia, Modesto punta su di lui e viene abbondantemente ripagato.
Dal 69' Mancuso 6,5 - Conquista falli importanti e gestisce il pallone.
Marras 6 - Tanti tiri anche se pochi risultano davvero pericolosi.
Dal 64' Buso 6,5 - Abilissimo nel provare a far salire la squadra.
Ruocco 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso in avanti oggi.
Dal 63' Zuccon 6 - Bene nello smistare con calma il pallone.
Francesco Modesto 7,5 - La vince con la coraggiosissima scelta Mensah e una gestione dei cambi assai oculata.