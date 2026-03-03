Venezia, Stroppa: "La qualità fa la differenza, Dagasso aumenta il valore della rosa"

Le parole del tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, al termine della gara vinta 4-0 sull'Avellino, riportate da trivenetogoal.it: "Per come stava andando la partita, prima o poi qualcosa doveva succedere. Avevamo già avuto due grosse occasioni. Poi certamente la superiorità numerica ci ha aiutato e la partita è proseguita su quell’ottica. Orgoglio puro, questo ripaga ogni sacrificio. L’applauso dei tifosi mi fa piacere, ma lo giro a tutto lo staff, perché dietro c’è un lavoro enorme. Potevamo tirare di più in porta e Dagasso lo ha fatto: ha queste qualità e potenzialità che accrescono ulteriormente il valore della nostra rosa. Questa squadra ha qualità enormi. Loro erano molto bassi e non si riusciva a trovare subito il gol.

È successo anche con il Pescara, ma questo è sinonimo di positività, perché significa che stiamo attaccando e stiamo facendo bene. Ho avuto la possibilità di inserire gente fresca. Il punteggio mi ha permesso di far rifiatare qualcuno e dare minuti a chi aveva giocato meno. Con la superiorità numerica ho cambiato leggermente modulo per spingere di più con gli esterni. Faccio i complimenti alla mia squadra per la prestazione. Li avevo fatti anche ad Avellino, nonostante il risultato non fosse arrivato. La qualità dei nostri ragazzi fa la differenza”.