TMW Padova, Fortin: "Siamo un gruppo ambizioso, ma l'obiettivo resta la salvezza"

Mattia Fortin, portiere del Padova, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Quest'anno il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, siamo una neo promossa abbiamo questo obiettivo principale. Certo, siamo un gruppo ambizioso, così come lo sono il mister e la società, quindi quello che verrà in più sarà tutto guadagnato, ma l'obiettivo resta la salvezza".

A livello personale invece, quali sono i tuoi obiettivi?

"Il mio obiettivo personale è quello di dimostrare di poter essere un portiere importante anche in Serie B dopo due grandi annate in Serie C".