TMW
Padova, Fortin: "Siamo un gruppo ambizioso, ma l'obiettivo resta la salvezza"
TUTTO mercato WEB
Mattia Fortin, portiere del Padova, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Quest'anno il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, siamo una neo promossa abbiamo questo obiettivo principale. Certo, siamo un gruppo ambizioso, così come lo sono il mister e la società, quindi quello che verrà in più sarà tutto guadagnato, ma l'obiettivo resta la salvezza".
A livello personale invece, quali sono i tuoi obiettivi?
"Il mio obiettivo personale è quello di dimostrare di poter essere un portiere importante anche in Serie B dopo due grandi annate in Serie C".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile