Padova, rientra il 'caso' Fortin: il portiere resterà e si giocherà il posto con Sorrentino

Dopo aver saltato le ultime cinque gare di campionato, quattro volte in panchina e non convocato contro il Palermo prima della pausa, il portiere Marco Fortin nei giorni scorsi aveva manifestato l'intenzione di lasciare il Padova e andare a cercare continuità altrove. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il classe 2003, che in estate è stato ceduto al Lens in Francia che lo ha però lasciato in prestito in Veneto, ha avuto un chiarimento con la società, presente anche il suo agente, che ha rasserenato gli animi.

Dopo aver sentito anche la dirigenza del club francese, di proprietà dello stesso Oughourlian che è ancora il socio di maggioranza dei biancoscudati, è arrivata la decisione che Fortin resterà in biancorosso e si giocherà il posto da titolare con quel Alessandro Sorrentino, classe 2002 di proprietà del Monza, che nell'ultimo mese è stato scelto come titolare dal tecnico Andreoletti.