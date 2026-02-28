Empoli-Cesena 1-1, le pagelle: gemelli Shpendi protagonisti, Fulignati disastroso
Risultato finale: EMPOLI-CESENA 1-1
EMPOLI
Fulignati 5 - Errore gravissimo sul gol del Cesena, quando perde la palla scontrandosi con Guarino e mandando in porta Cerri e Shpendi. Si riscatta parzialmente con un miracolo su Cerri poco dopo.
Obaretin 6 - Attento in difesa, ottimo anche in proiezione offensiva.
Lovato 6 - Il migliore in difesa e anche in attacco, spazia per tutto il campo aiutando sempre i compagni.
Guarino 5 - Complice nell’errore di Fulignati che apre le porte al vantaggio del Cesena.
Ebuehi 5.5 - Poche iniziative personali, spesso confuse. Non riesce ad imporsi con la sua velocità. Dal 73’ Candela 6 - Entra in campo e fa sentire la sua freschezza con un paio di sgasate che mettono in difficoltà la difesa avversaria.
Ignacchiti 5.5 - Primo tempo incolore il suo, senza grandi picchi. Dionisi se ne accorge e lo sostituisce all’intervallo. Dal 46’ Saporiti 6 - Si fa vedere spesso sulla trequarti, creando scompiglio nella difesa del Cesena.
Degli Innocenti 5.5 - Impreciso oggi pomeriggio, palleggia tanto ma con poca incisività. Dall'87 Yepes sv.
Haas 5.5 - Tanta corsa e contrasti, ma poca incisività nella sua partita. Dal 60’ Ilie 6 - Buon ingresso il suo, rende molto più fluido il palleggio dei suoi.
Moruzzi 6 - Corre per tutto il campo, avanti e indietro sfornando cross a profusione. Instancabile.
Shpendi 6.5 - Corre, svaria e risponde al gol del gemello Cristian con un ottimo assit per il gol del pareggio di Fila.
Nasti 5.5 - Prova a fare da boa, ma spesso non trova aiuto dai suoi compagni, poco da fare per lui. Dal 60’ Fila 6.5 - Ingresso decisivo il suo: segna il gol del pari e in generale cambia la partita per i suoi facendosi trovare spesso pronto.
Alessio Dionisi 6 - L’Empoli palleggia, calcia e crossa tantissimo. Rischia però di tornare a casa con un pugno di mosche per l’imprecisione sotto porta.
CESENA
Klinsmann 6 - Non compie interventi particolarmente prodigiosi fino al 93’ quando vola sul destro di Ilie salvando i suoi dalla sconfitta.
Ciofi 6 - Guida una difesa che per gran parte della sfida soffre pochissimo, roccioso. Dal 77’ Guidi sv.
Zaro 6 - Il Cesena soffre ma se non cade è merito anche suo, che tiene in piedi i suoi.
Piacentini 6 - Importante anche il suo lavoro nel tenere il risultato, comunque importante.
Ciervo 6 - Sempre imprevedibile, bravo in ripartenza con la sua velocità. Dall’83’ Amoran sv.
Bisoli 5.5 - Un po’ in ombra quest’oggi, non ha il giusto brio per accendere la mediana del Cesena. Dal 77’ Berti sv.
Castagnetti 5.5 - Lo spartito della gara non favorisce le sue qualità da palleggiatore, poco coinvolto e più impegnato in fase difensiva.
Francesconi 6 - Il migliore a centrocampo, trova bene i compagni e imbuca Cerri per il possibile 2-0 con una palla geniale.
Frabotta 5.5 - Come sempre tanta corsa e tanto cuore, oggi però più impreciso del solito.
Shpendi 6.5 - Segna un gol importante dopo il gran lavoro di Cerri, sbloccando le marcature, poi va in calando. Dal 77’ Olivieri sv.
Cerri 6.5 - Propizia il gol del vantaggio di Shpendi con un ottimo lavoro di pressione, forzando l’errore del portiere. Uno dei più positivi anche per il lavoro spalle alla porta che fa. Dal 61’ Vrioni 5.5 - Ingresso evanescente il suo: si vede poco ed è impreciso.
Michele Mignani 5.5 - Il suo Cesena va in vantaggio e nel secondo tempo rinuncia completamente a giocare, consegnandosi completamente all’avversario, che, seppur impreciso, la pareggia e rischia anche di vincerla nel finale.