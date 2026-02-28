Serie B, Spezia-Reggiana: il treno salvezza passa dal Picco, Artistico sfida Gondo

Tra gli scontri diretti per la salvezza in programma nella 27esima giornata di Serie B c’è anche quello del Picco, dove si affronteranno Spezia e Reggiana. Un solo punto in classifica separa le due squadre, in cerca di continuità per uscire definitivamente dalla zona rossa: 26 quelli raccolti fin da qui dagli emiliani, quintultimi insieme al Mantova, uno in meno per gli aquilotti, appaiati alla Virtus Entella in terzultima posizione. Direzione arbitrale affidata a Luca Zufferli. Calcio d’inizio alle ore 17:15.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Donadoni recupera Bandinelli, Valoti e Di Serio ma deve fare ancora a meno di Hristov: il difensore bulgaro è quasi pronto per il rientro ma non verrà rischiato. L’undici di partenza non dovrebbe discostarsi di molto da quello visto all’opera nella vittoria in rimonta sul Cesena: intoccabile Artistico al centro dell’attacco, Skjellerup e Vlahovic si contendono una maglia per affiancarlo.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Modulo speculare (3-5-2) per la Regia, in serie positiva da tre partite nelle quali ha raccolto un successo e due pareggi. Rubinacci non potrà contare sullo squalificato Charlys oltre agli infortunati Bozzolan e Bozhanaj. Il tecnico granata si è detto ottimista invece sulla presenza di Gondo, da capire se potrà giocare dal primo minuto. In ogni caso sono pronti Novakovich e Girma.