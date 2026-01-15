Padova sogna, il ds del Petrarca su Banzato: "Persona seria, nel rugby ha fatto molto"

Il Padova sogna. Con la vittoria sul Modena i biancoscudati si sono portati a sole due lunghezze dalla zona playoff, nonostante siano alla prima stagione in Serie B dopo la promozione arrivata al termine di una battaglia contro il Vicenza. Fuori dal campo poi, come anticipato da TrivenetoGoal, i biancoscudati sono ad un passo dal passaggio di consegne societario. Dall'attuale socio di maggioranza Joseph Oughourlian all'l’imprenditore veneto Alessandro Banzato.

La Gazzetta dello Sport parla di una svolta molto importante, ma precisa che non avrà effetti immediati sul calciomercato invernale del club patavino. La programmazione, secondo il quotidiano, è chiara: quest’anno l’obiettivo è la salvezza, poi comincerà l’era Banzato.

Il direttore sportivo del Petrarca Rugby, Corrado Covi, ha parlato di lui nel corso del programma "Centrocampo", su TeleCittà: "Posso solo dire che al Petrarca nei suoi sei anni di presidenza ha fatto molto" - le sue parole riportate da PadovaSport.tv - ", ha messo nelle condizioni la società di avere una squadra molto competitiva. Bisogna essere grati per il lavoro che ha fatto. È una persona seria, posata e quindi posso solo dire cose positive. So che è un grandissimo tifoso di calcio". Ha poi precisato che non conosce molto dei suoi progetti futuri visto che con lui parla soprattutto di rugby: "Dovete chiedere a lui", ha precisato.