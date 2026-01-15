Padova, Sorrentino ha convinto tutti. Possibile il riscatto dal Monza
Arrivato a Padova per contendersi il posto con Mattia Fortin, oggi Alessandro Sorrentino è divenuto il titolare della porta della formazione di Matteo Andreoletti. Con un rendimento che ha soddisfatto tutti. Dai tifosi alla dirigenza.
Un exploit, quello del classe 2003, che potrebbe avere risvolti anche in proiezione futura.
Stando, infatti, a quanto riportato da Il Mattino di Padova la società biancoscudata starebbe valutando la possibili di riscattarne la proprietà del cartellino dal Monza alla cifra pattuita al momento della stipula del trasferimento la scorsa estate.
In questo modo, contestualmente al fatto che Fortin è già di proprietà del Lens e il prossimo anno si trasferirà in Ligue1, il Padova potrebbe portarsi a casa il futuro della porta già oggi.
