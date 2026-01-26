Padova, Sorrentino: "Sorpresi dalla loro aggressività. Ripartiamo dal secondo tempo"

Sconfitta senza attenuanti per il Padova sul campo del Sudtirol nella giornata di ieri. Un 3-0 che nel dopopartita è stato analizzato così dal portiere della formazione biancoscudata Alessandro Sorrentino:

"Gara influenzata dal rinvio per neve? Secondo me il rinvio non ci ha condizionato - si legge su TrivenetoGoal -. Sono stati due tempi completamente diversi: nel primo abbiamo avuto una mentalità differente rispetto al secondo. Ci siamo fatti sorprendere dalla loro aggressività e dalla loro fisicità. Nel secondo tempo, invece, abbiamo lottato di più, con un altro atteggiamento e un’altra fame. È da lì che dobbiamo ripartire. Sapevamo che tipo di squadra era, molto fisica, forte sui duelli e sulle seconde palle. In questo ci siamo fatti sorprendere e, probabilmente, hanno avuto più fame di noi. Secondo me le cose sono state fatte bene. C’era una differenza fisica evidente e ha prevalso quella. Se vogliamo entrare nel dettaglio, forse in qualche situazione si poteva stare un po’ più attaccati all’uomo, ma loro hanno questa forza e la sfruttano. Io credo che la difesa abbia lavorato bene".

Sul futuro, invece, il portiere arrivato in prestito dal Monza, spiega: "Qui sto benissimo e mi auguro che questa avventura possa durare a lungo".