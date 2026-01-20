Padova, vertice di mercato Banzato-Mirabelli: pronto il rilancio per Giunti

Il nuovo Padova targato Acciaierie Venete inizia a prendere forma. Nel pomeriggio infatti è andato in onda un vertice di mercato a cui hanno partecipato il neo patron Alessandro Banzato, il figlio Giovanni Banzato fresco di nomina a vicepresidente biancoscudato e il direttore sportivo Massimo Mirabelli. Un incontro in cui sono state tracciate le linee guida per questo finale di mercato invernale come si legge su Trivenetogoal.it.

L’obiettivo principale è quel Giovanni Giunti del Perugia per il quale nei giorni scorsi, complice anche il passaggio di proprietà, c’era stata una frenata. La distanza fra le parti si attesta sui 200 mila euro visto che gli umbri chiedono mezzo milione per il centrocampista classe 2005, mentre il Padova è fermo a 300 mila. A 400 mila però si può chiudere e le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà questo affondo oppure se la pista verrà abbandonata.

Sul taccuino del direttore Mirabelli c’è anche la ricerca di un difensore, mentre sono in corso delle valutazioni sul reparto offensivo anche se non va esclusa la possibilità di rinforzare anche quel reparto.